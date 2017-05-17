تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع منظمي بطولة كأس العالم للسلة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة التي ستقام في مصر الشهر المقبل.

حضرالاجتماع اللجنة العليا لإدارة البطولة ورؤساء اللجان بالاضافة لأشلي ممثل الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".

وقال مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إن كل ما ينقص الملاعب المستضيفة للبطولة سيتم الانتهاء منه بنهاية شهر مايو الجاري، وتم وضع خارطة زمنية لموعد وصول أرضيات الصالات والخبراء الذين سيقومون بتركيبها.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تابع بشكل جيد نتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة في بداية شهر مايو الحالي.

وأعلن المهندس خالد عبد العزيز تقديم دعم مالي للبطولة بمبلغ 3 ملايين جنيه للمساعدة في تسهيل وانجاز كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة.

وناقش الاجتماع الأزمة التي تواجه صالة رقم 2 بالاستاد وذلك بسبب إقامة الدوري العالمي لكرة الطائرة عليها وهو ما يؤخر عملية تفكيك وتركيب الملاعب.

شاهد أيضا

ناقشت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أيضًا أزمة سرعة الانترنت التي طلبها الاتحاد الدولي للعبة بالمجان وهو الأمر الذي لا يتوفر في الفنادق التي ستسضيف البعثات المشاركة.

وتحدث أشلي ممثل الاتحاد الدولي في الاجتماع عن الظروف الأمنية في القاهرة ومراعاة الزحام في المدينة وتأمين الوفود المشاركة في البطولة.

وأكد ممثل هيئة تنشيط السياحة أنه سيتم عرض طلب اللجنة المنظمة للبطولة بتقديم حافلات كدعم لكل منتخب مشارك في البطولة وذلك على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.

وشدد المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة على ضرورة أن تكون عملية بيع التذاكر في الأندية ومنافذ البيع حضارية من خلال بعض الأكشاك حسنة المظهر ومجهزة لإتمام عملية البيع بسهولة للجماهير من أجل الوصول لأقصى عدد ممكن من الحضور في المباريات، مؤكدًا أن الوزارة ستحصل على عدد من التذاكر لتوزيعها في أماكن تختارها مثل مراكز الشباب والمراكز الاوليمبية.

وأعلن المهندس خالد عبد العزيز عن إقامة معسكر للمنتخب المصري في أسبانيا خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو من أجل الاستعداد للبطولة.

واختتم وزير الشباب والرياضة المؤتمر بالاستماع لبعض المقترحات من رؤساء اللجان، قبل أن يحدد موعد الاجتماع القادم في الثامن والعشرين من مايو المقبل.