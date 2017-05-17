جلسة بين فتح الله ومرتضي منصور لحل أزمة المستحقات

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يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع محمود فتح الله مدافع الفريق الأسبق، من أجل حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وقال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي، والمتحدث باسم الزمالك، إن هناك جلسة ستجمع بين رئيس النادي وفتح الله للوصول لاتفاق بشأن مستحقاته المالية، وتم تكليف هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي بالتواصل مع اللاعب لحل الأزمة.

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الجيدر بالذكر أن محمود فتح الله حصل على قرار من لجنة شئون اللاعبين بأحقيته فى الحصول على 6.5 مليون جنيه من ناديه السابق الزمالك.