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الاتحاد السكندرى يحدد موعد اختبارات الناشئين

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الاتحاد السكندرى يحدد موعد اختبارات الناشئين الاتحاد السكندرى يحدد موعد اختبارات الناشئين

التحرير

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حدد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، العاشر من يونيو المقبل، موعدًا لاختبارات الناشئين، بملعب مياه الإسكندرية، ووفقًا لجاسر منير المدير التنفيذي، فإن استمارة الاختبارات سيكون ثمنها  ٢٥٥ جنيهًا، إضافة إلى شهادة طبية يحضرها اللاعب.

وأضاف جاسر في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم يستقر المجلس على تشكيل قطاع الناشئين أو حتى اللجنة التي ستقوم بإجراء الاختبارات، وذلك بعد إقالة جهاز قطاع الناشئين مع نهاية المسابقات.

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ومن جانبه، أكد محمد عمر المدير الرياضي بالنادي، أنه اجتمع مع مجلس الإدارة وقام بتسليم تقارير الموسم المنتهي، وأنه حتى الآن لم يتحدث معه أحد بشأن تجديد الثقة.

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التحرير

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