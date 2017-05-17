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بالصور.. وزير الشباب يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة السلة

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بالصور.. وزير الشباب يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة السلة بالصور.. وزير الشباب يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة السلة

التحرير

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اجتمع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الأربعاء، بأعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة التي تستضيفها خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو القادم، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة على مجمع الصالات باستاد القاهرة صالة (1) و(2) واستعراض آخر المستجدات ومتابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق.

حضر الاجتماع دكتور مجدى أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة ومحمد عبد المطلب مدير البطولة، وأشلى جرين مدير المسابقات بالاتحاد الدولى لكرة السلة، وهشام الحريرى رئيس المنطقة الخامسة الافريقية، والعميد عبد الله شلبى المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة السلة، وممثلي وزارة الاتصالات والداخلية والسياحة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والهيئة العامة للاستعلامات، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومى للرياضة وبهاء حنفى وكيل الوزارة للرقابة و المعايير ومحمد كساب مدير عام العلاقات العامة والاعلام وراندا عطية مدير عام تطوير المنشات ومحمد الكردى مدير عام المكتب الفني.

ناقش الاجتماع آخر تطورات أرضيات الصالة المغطاة والتنسيق مع الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بشأن بطولة الدوري العالمي للطرة الطائرة التي تتم بالتوازى مع كأس العالم للسلة، كما تناول الاجتماع أيضا دور وزارة الاتصالات في توفير خدمات الانترنت للفرق المشاركة وللمركز الصحفي و قاعات المؤتمرات الصحفية، وكذلك دور وزارة الداخلية في تأمين البطولة، كذلك دور المتطوعين في تنظيم البطولة بمشاركة 250 متطوعًا و متطوعة.

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