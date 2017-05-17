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وزير الآثار يصل الأقصر لافتتاح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات"

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وزير الآثار يصل الأقصر لافتتاح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" وزير الآثار يصل الأقصر لافتتاح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات"

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الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار

الأقصر – محمد محروس:

وصل الدكتور خالد العناني، وزير الدولة لشئون الآثار، محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، لافتتاح معرض المقتنيات الحديثة بمقبرة أوسر حات.

ومن المقرر أن يعقد الوزير جولة تفقدية داخل معبدي الكرنك والأقصر، لمتابعة أعمال التطوير والكشف والتنقيب التى تؤديها الوزارة والبعثات الأثرية العاملة بالمعبدين، ثم يتوجه الوزير بعدها إلى كوم إمبو بمحافظة أسوان لتفقد متحف التماسيح.

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