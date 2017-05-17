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بالصور- "ليعيش إخوته".. أسرة تعرض طفلها للبيع أمام محافظة الشرقية

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بالصور- "ليعيش إخوته".. أسرة تعرض طفلها للبيع أمام محافظة الشرقية بالصور- "ليعيش إخوته".. أسرة تعرض طفلها للبيع أمام محافظة الشرقية

مصراوي Masrawy

أسرة تعرض طفلها للبيع أمام محافظة الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تداول نشطاء "فيس بوك"، صورة لأسرة أمام ديوان عام محافظة الشرقية، في أثناء عرضهم طفلًا للبيع، وعلقت الأسرة لافتة أمام المبنى مدون عليها عبارة "أطفال للبيع.. أريد بيع طفل ليعيش أخوته الآخرين".

ولاقت الصورة تعاطفًا من البعض، وأرجعوا أسباب عرضها بهذه الطريقة إلى الظروف المعيشة الصعبة وغلاء الأسعار، وقابلها الجانب الآخر بالسخرية، واعتبروها موضة وإسلوبًا جديدًا للتسول.

كان مواطن قد عرض كليته للبيع بالطريقة ذاتها، أول أمس، أمام مبنى محافظة الشرقية.

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