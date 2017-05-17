"الأعلى لتنظيم الإعلام" يحذر من نشر أي محتوى في رمضان يتضمن ألفاظًا بذيئة

القاهرة- (أ ش أ):

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، القائمين على القنوات التليفزيونية الفضائية والأرضية احترام عقلية المشاهد في شهر رمضان بما يعلي من قيم وأخلاقيات المجتمع، مشددا على ضرورة انتقاء ما يقدم من مسلسلات وبرامج وإعلانات تناسب الذوق العام.

وحذر المجلس، وسائل الإعلام في بيان له اليوم الأربعاء، من نشر أي محتوى إعلامي يتضمن ألفاظا بذيئة أو تلميحات تخدش قيم المجتمع.

وأكد "الأعلى للإعلام" أنه سيتعامل بكل حزم مع كل ما من شأنه الخروج عن ضوابط ومعايير الممارسة الإعلامية وفق المسئولية التي أولاها الشعب المصري وبحكم السلطات التي خولها القانون للمجلس .

وأشار إلى أنه ستتم إحالة المخالفين إلى النقابة المختصة لتوقيع الجزاء المكافئ للمخالف سواء كان مرتكبها فردا أو مؤسسة، بعد التحقق من صحة الشكوى.

وأعلن عن الانتهاء من عمل المرصد الإعلامي للوقوف على مدى موافقة الأعمال المذاعة أو المعروضة، لقوانين وقيم المجتمع.​