أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الأعلى لتنظيم الإعلام" يحذر من نشر أي محتوى في رمضان يتضمن ألفاظًا بذيئة

Google+ Print
"الأعلى لتنظيم الإعلام" يحذر من نشر أي محتوى في رمضان يتضمن ألفاظًا بذيئة "الأعلى لتنظيم الإعلام" يحذر من نشر أي محتوى في رمضان يتضمن ألفاظًا بذيئة

مصراوي Masrawy

الأعلى لتنظيم الإعلام يحذر من نشر أي محتوى في رمضا

القاهرة- (أ ش أ):

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، القائمين على القنوات التليفزيونية الفضائية والأرضية احترام عقلية المشاهد في شهر رمضان بما يعلي من قيم وأخلاقيات المجتمع، مشددا على ضرورة انتقاء ما يقدم من مسلسلات وبرامج وإعلانات تناسب الذوق العام.

وحذر المجلس، وسائل الإعلام في بيان له اليوم الأربعاء، من نشر أي محتوى إعلامي يتضمن ألفاظا بذيئة أو تلميحات تخدش قيم المجتمع.

وأكد "الأعلى للإعلام" أنه سيتعامل بكل حزم مع كل ما من شأنه الخروج عن ضوابط ومعايير الممارسة الإعلامية وفق المسئولية التي أولاها الشعب المصري وبحكم السلطات التي خولها القانون للمجلس .

وأشار إلى أنه ستتم إحالة المخالفين إلى النقابة المختصة لتوقيع الجزاء المكافئ للمخالف سواء كان مرتكبها فردا أو مؤسسة، بعد التحقق من صحة الشكوى.

وأعلن عن الانتهاء من عمل المرصد الإعلامي للوقوف على مدى موافقة الأعمال المذاعة أو المعروضة، لقوانين وقيم المجتمع.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر