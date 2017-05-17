صحفي كتالوني يكشف عن مدرب برشلونة الجديد

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كشف الصحفي الكتالوني، أوليفر جولدستين، إن نادي برشلونة الإسباني اتفق مع إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، من أجل خلافة لويس إنريكي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الخميس، قول أوليفر بأن الطرفين وضعا بندًا في الاتفاق، ينص على أن لكل منهما الحق في إلغاء التعاقد قبل 31 مايو الجاري على أقصى تقدير.

ووفقًا لجولدستين، فإن برشلونة اتفق مع فالفيردي منذ عدة أسابيع، ما دعى الأخير لعدم النظر والتفكير في عرضي فالنسيا وإشبيلية، كما رفض أيضًا عروضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما تشير تقارير صحفية إلى أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، قلص عدد أفراد المجموعة التي شكلها من 7 أشخاص لتحديد المدرب الجديد، وذلك تفاديًا للتسريبات، حيث سيشرف هو بنفسه على تحديد هوية المدير الفني المنتظر.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول الدوري، بالتساوي مع ريال مدريد في نفس الرصيد بـ 87 نقطة، لكن الفريق الكتالون يتفوق بعدد الأهداف.