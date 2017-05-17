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حظك اليوم برج السرطان الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: ينتقل مركور إلى برج الثور فيولد طاقة إيجابية للتواصل والانفتاح والتفاهم مع الآخرين، وتتخلص من نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة

عاطفياً: تندمج في أجواء العلاقة الجديدة، ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟

صحياً: لا تجادل في أمور صحية لا تعرف عنها شيئاً، وسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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