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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

: لن تعاكسك الظروف ولن تتعرض لإهانة بل تسمع أخباراً طيبة تفرح قلبك

عاطفياً: مشاعر الحبيب تتغير فجأة تجاهك، حاول معرفة الأسباب لتدارك الأمور قبل تفاقمها

صحياً: انتبه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن لك راحة كبرى

 

ابراج مكتوب

 

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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