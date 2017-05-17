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حظك اليوم برج الثور الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: انفتح على احتمالات جديدة وواعدة، قد تهتم بالتاريخ والقصص القديمة التي تتحدث عن أحداث ماضية

عاطفياً: عليك أن تساند الحبيب خلال هذا اليوم فهو في أمسّ الحاجة إليك جراء ما يعانيه

صحياً: تألقك يعود إلى الرياضية التي تهبك شيئاً أكثر من الجاذبية

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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