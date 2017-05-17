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حظك اليوم برج الحمل الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تؤدي دوراً إيجابياً وتتلقى معلومات جيدة، حاول أن تصغي الى حاجات الآخرين، وانفتح على تغيير واحتمالات جديدة

عاطفياً: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه

صحياً: من الضروري مراجعة طبيبك في حال شعرت أن دقات قلبك غير منتظمة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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