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تقرير حكومي: 5.85% من المصريين يسخدمون الإنترنت في التسوق

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تقرير حكومي: 5.85% من المصريين يسخدمون الإنترنت في التسوق تقرير حكومي: 5.85% من المصريين يسخدمون الإنترنت في التسوق

التحرير

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن استخدام المصريين للإنترنت، مؤكدًا أن عدد 5.85 مليون مصري استخدموا الإنترنت في 2016، في الحصـول على معلومات عـن السلع والخدمات وعمليات التسوق والشراء والبيع، مقابل 4.66 مليون عام 2015، بزيادة 25.54%.

وأظهر التقرير أن عدد أفراد الأسر مستخدمي الإنترنت في الجهات التعليمية بلغ 17.33 مليون فرد عام 2016، مقابل 13.89 مليون فرد عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 24.77 %.

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ويشارك الجهاز في الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2006 ويحتفل به يوم 17 مايو من كل عام في ذكرى يوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات(ITUU) وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865؛ لإبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة الوعي بالإمكانات التي يمكن أن يوفرها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لسد الفجوة الرقمية بين المجتمعات المختلفة

ويسعى الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال الاحتفال بهذا اليوم، إلى استكشاف البيانات الضخمة، وبحث تحويل هذه البيانات (DATA) بكفاءة عالية وأكثر تطورا إلى معلومات (INFORMATION) بما يسهم في دفع عجلة التنمية، ويجرى الاحتفال هذا العام تحت شعار "البيانات الضخمة من أجل إحـداث تأثيـر ضخم".

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التحرير

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