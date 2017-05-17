حرمان مراقب بإدارة شبراخيت التعليمية 5 سنوات من أعمال الأمتحانات

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أصدرت الشؤون القانونية قرارها بمجازاة الأستاذ مجدي بسيوني المراقب الأول للجنة جميل عزيز بإدارة شبرا خيت التعليمية، بخصم 15 يوما من راتبه، وحرمانه من القيام بأعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.

يأتي ذلك ضمن توجيهات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وتنفيذا لتعليمات الأستاذ محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة محاسبة المخطئ وعدم التهاون مع المقصرين وفي ضوء القرار الوزاري المنظم لذلك.

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وجاء القرار مسببا؛ لما صدر من الأستاذ مجدي بسيوني بالمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، والتوقيع على استمارة الموانع الخاصة بالشهادة الإعدادية، والتي تمنع المعلم من القيام بأعمال الامتحانات في حالة وجود أحد أقرابه بالمرحلة، إذ تبين بعد التحقيق من أن ابنه ويدعى بسوني مجدي بسيوني يؤدي امتحان الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين.