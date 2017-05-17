أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حرمان مراقب بإدارة شبراخيت التعليمية 5 سنوات من أعمال الأمتحانات

Google+ Print
حرمان مراقب بإدارة شبراخيت التعليمية 5 سنوات من أعمال الأمتحانات حرمان مراقب بإدارة شبراخيت التعليمية 5 سنوات من أعمال الأمتحانات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدرت الشؤون القانونية قرارها بمجازاة الأستاذ مجدي بسيوني المراقب الأول للجنة جميل عزيز بإدارة شبرا خيت التعليمية، بخصم 15 يوما من راتبه، وحرمانه من القيام بأعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.

يأتي ذلك ضمن توجيهات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وتنفيذا لتعليمات الأستاذ محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة محاسبة المخطئ وعدم التهاون مع المقصرين وفي ضوء القرار الوزاري المنظم لذلك.

شاهد أيضا

وجاء القرار مسببا؛ لما صدر من الأستاذ مجدي بسيوني بالمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، والتوقيع على استمارة الموانع الخاصة بالشهادة الإعدادية، والتي تمنع المعلم من القيام بأعمال الامتحانات في حالة وجود أحد أقرابه بالمرحلة، إذ تبين بعد التحقيق من أن ابنه ويدعى بسوني مجدي بسيوني يؤدي امتحان الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات