قصة نجاة عادل إمام من الاغتيال في ليبيا على يد «القذافي»

سمر العشري

يحتفل اليوم الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 77 فقد ولد في مدينة المنصورة في 17 مايو عام 1940 ولاقي شهرة واسعة وتربع علي عرش الكوميديا لمدة قاربت علي نصف قرن تعرض.

وتعرّض الفنان عادل إمام للعديد من المواقف التى وصلت لحد أنه تعرّض للقتل فقد كشف عشوب "ماكيير" الرئيس السادات عن موقف تعرض له الفنان عادل إمام من قبل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي فقال "القذافي أعتقد أن الفنان عادل إمام يسخر منه في مسرحية "الزعيم" ويقلده بشكل كوميدي، الأمر الذي جعل القذافي يطلب عرض المسرحية في ليبيا للتخلص من إمام وقتله عن طريق استئجار مجموعة من البلطجية يحضرون العرض وفي نهاية المسرحية يقتلون الفنان المصري، وأخبر أحد أصدقاء الفنان بالأمر، موضحا أنه كان قد تم الاتفاق علي عرض المسرحية في ليبيا ولكن بعد انتشار تلك المعلومة لجأ عشوب الي وزير الإعلام الليبي آنذاك عبد الله منصور وحذره من حدوث مشكلة دبلوماسية كبيرة في المنطقة العربية إذا حدث أي مكروه لعادل إمام وعليه أصدر الوزير قراراً بإلغاء عرض المسرحية في ليبيا وأفسد علي القذافي هذا المخطط فأصدر القذافي علي الفور قراراً باعتقال وزير الإعلام علي خليفة إلغاء المسرحية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads