أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

قصة نجاة عادل إمام من الاغتيال في ليبيا على يد «القذافي»

Google+ Print
قصة نجاة عادل إمام من الاغتيال في ليبيا على يد «القذافي» قصة نجاة عادل إمام من الاغتيال في ليبيا على يد «القذافي»

يحتفل اليوم الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 77 فقد ولد في مدينة المنصورة في 17 مايو عام 1940 ولاقي شهرة واسعة وتربع علي عرش الكوميديا لمدة قاربت علي نصف قرن تعرض.
 
وتعرّض الفنان عادل إمام للعديد من المواقف التى وصلت لحد أنه تعرّض للقتل فقد كشف عشوب "ماكيير" الرئيس السادات عن موقف تعرض له الفنان عادل إمام من قبل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي فقال "القذافي أعتقد أن الفنان عادل إمام يسخر منه في مسرحية "الزعيم" ويقلده بشكل كوميدي، الأمر الذي جعل القذافي يطلب عرض المسرحية في ليبيا للتخلص من إمام وقتله عن طريق استئجار مجموعة من البلطجية يحضرون العرض وفي نهاية المسرحية يقتلون الفنان المصري، وأخبر أحد أصدقاء الفنان بالأمر، موضحا أنه كان قد تم الاتفاق علي عرض المسرحية في ليبيا ولكن بعد انتشار تلك المعلومة لجأ عشوب الي وزير الإعلام الليبي آنذاك عبد الله منصور وحذره من حدوث مشكلة دبلوماسية كبيرة في المنطقة العربية إذا حدث أي مكروه لعادل إمام وعليه أصدر الوزير قراراً بإلغاء عرض المسرحية في ليبيا وأفسد علي القذافي هذا المخطط فأصدر القذافي علي الفور قراراً باعتقال وزير الإعلام علي خليفة إلغاء المسرحية.
 
 
المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017