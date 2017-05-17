بريطانيا: القبض على 4 أشخاص للاشتباه في الإعداد لهجمات إرهابية

لندن - (د ب أ):

كشفت الشرطة البريطانية، الأربعاء، النقاب عن القبض على أربعة أشخاص شرقى لندن للاشتباه فى الإعداد لهجمات ارهابية.

وقالت إن عمليات الاعتقال جاءت في إطار تحقيق تقوم به قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة وجهاز الاستخبارات الداخلية إم أي 5،بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ).

وأضافت أن الاعتقالات "مرتبطة بنشاط في المملكة المتحدة".

وتابعت أنه تم اعتقال الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و27 عاما فى منازلهم وهم محتجزون

واستطردت أنه سيتم أيضا تفتيش خمسة عناوين سكنية أخرى شرقي لندن .

يذكر أن خمسة خمسة أشخاص قتلوا وجُرح أكثر من 45 آخرين في هجوم إرهابي مزدوج دهس وطعن نفذه بريطاني يدعى خالد مسعود في شهر مارس الماضي بالقرب من مبنى البرلمان في لندن .

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.