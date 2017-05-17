بالصور || ردة فعل "بيومى فؤاد" بعد إتلافه لسيارة أحد الشباب..

سمر العشري

أبدى رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إعجابهم الشديد بالموقف الرجولى الأخلاقى للفنان الكوميدى "بيومى فؤاد" وذلك بعدما قام بالاصطدام بأحد السيارات فى منطقة "ميدان لبنان" بالمهندسين، تاركا رسالة لصاحب السيارة لتعويضه بمقابل مادى.

ونشر صاحب السيارة بوست على أحد الجروبات الشهيرة يبدى امتنانه بموقف "بيومى" الشجاع والاعتراف بخطئه قائلا : "الفنان المحترم بيومى فؤاد خبط عربيتى فى ميدان لبنان النهارده وسايبلى ورقة فيها أرقام تليفونه .. كلمته ورفضت أخد منه حاجه واتفقنا انى اكلمه تانى لأنه تقريبا مش فاضى.. محترم والله وموقف محترم من حضرتك".

المصدر : صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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