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في سابقة أولى من نوعها.. مسيحي يدرس في جامعة الأزهر

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في سابقة أولى من نوعها.. مسيحي يدرس في جامعة الأزهر في سابقة أولى من نوعها.. مسيحي يدرس في جامعة الأزهر

وافقت كلية طب الأسنان جامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط، على قبول أوراق أبانوب جرجس نعيم، لقضاء فترة تدريب سنة الامتياز داخل أروقتها، وذلك بعد أن أتم دراسته الجامعية وحصل على شهادة كلية طب الأسنان من جامعة النهضة الخاصة ببني سويف.
 
وقال الدكتور خالد صديق، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إن اللوائح المُنظمة للعمل بالكلية تنص على فتح الباب لاستقبال طلاب الامتياز في بداية مايو من كل عام، مشيرًا إلى أن الطالب المسيحى أبانوب جرجس نعيم، تقدم بطلب للكلية لقضاء فترة الامتياز ومدتها شهران، وتم قبوله مثل باقى الطلاب الذين يرغبون فى قضاء فترة التدريب بالكلية.
 
وأكد الطالب «أبانوب جرجس نعيم» سعادته بقضاء سنة الامتياز بين أطباء الأزهر لثقته في طب الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنه تخرج في كلية طب الأسنان من جامعة النهضة الخاصة ببني سويف ولم يدرس في الأزهر.
 
 
المصدر : صدي البلد

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