"أوقاف كفر الشيخ" تنظم مسابقة قرآنية في رمضان

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إجراء مسابقه قرآنيه لحمله كتاب الله، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال "الفقي"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المسابقه للطلاب بمراحل التعليم الابتدائي والإعداي والثانوي من الأزهر والتربية والتعليم، على أن لا يتجاوز السن 18 عامًا للمتسابق المتقدم.

وأوضح "الفقي" أن المسابقه تنقسم إلى أربع مستويات، الأول للقرآن كاملًا، والثاني ثلاثه أرباع القران، والثالث لنصف القرآن، والرابع لربع القرآن، وستكون الاختبارات في دواوين الإدارات في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، علاوة على لجنه اختيار تكون من مدير الإدارة وعضو مقرأة.

وأشار "الفقي" إلى تصعيد 5 متسابقين للمستويات الأول والثاني والثالث، عدا المستوى الرابع يصعد منه عشرة، أما لجنه التصفية النهائية ستكون بمسجد الإستاد بمدينه كفر الشيخ، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، لاختيار عشرة من المستوى الأول و15 من المستوى الثاني، و20 من المستوى الثالث ومن المستوى الرابع.

وأوضح "الفقي" أن المحافظ وافق على تكريم الفائزين، في ليله القدر خلال شهر رمضان المقبل، في احتفال كبير، ليمنح الفائزين مكافآت مجزية بالنسبة للمستوى الأول ألف جنيه لكل واحد منهم، والثاني 800 جنيه، والثالث 600 جنيه، والرابع 400 جنيه.