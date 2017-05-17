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مفاجأة .. العادلي لم يهرب

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مفاجأة .. العادلي لم يهرب مفاجأة .. العادلي لم يهرب

قال الدكتور محمد الجندى، محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إنه امتنع عن حضور جلسة الاستشكال لأن القانون يوجب حضور المتهم، لافتًا إلى أن العادلى كان سيحضر كما قال له، ولكنه فوجئ بعدم حضوره الجلسة، وهو ما ترتب عليه الحكم اليوم.
 
وأضاف "الجندى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، لبرنامج هنا العاصمة، عبر فضائية cbc، أن العادلى أصيب بجلطة شديدة فور سماعه الحكم، والأطباء نصحوه بعدم الحركة، مؤكدًا على أنه لا يعلم المكان الموجود به العادلى حالياً، موضحا أن هناك غرفة مجهزة لعلاجه فيها وتلقى تحاليل وما يحتاج إليه من علاج، كما أنه قدم تقرير طبى بجلسة اليوم من قبل فريد الديب.
 
 
المصدر : فايف

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