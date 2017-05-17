إسماعيل يوسف: الغيابات لن تؤثر على أداء الزمالك أمام دجلة

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أكد إسماعيل يوسف، رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك أن غياب الثلاثي طارق حامد، وأحمد رفعت، وشوقي السعيد، عن مباراة الفريق أمام وادي دجلة، لن يؤثر على أداء الفريق لوجود البديل الجاهز والقادر على تقديم مستوى جيد داخل الملعب.

وأضاف "تيجانا"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي إيناسيو، يضع في حساباته دائمًا غياب أي لاعب عن الفريق لأي سبب مفاجئ، لذلك يعمل دائمًا على تجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيًا ليكونوا جاهزين للدفع بهم في المباريات المختلفة في حالة حاجة الفريق لجهودهم.

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يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة وادي دجلة، غدًا الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.