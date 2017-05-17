كوسيلني: لاعبو أرسنال يحاولون الإبقاء على سانشيز

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أكد لوران كوسيلني، مدافع فريق أرسنال، أن لاعبي الفريق يرغبون في بقاء أليكسيس سانشيز في الموسم الجديد، وأنه يعد أحد أهم لاعبي الفريق هذا الموسم.

وقال كوسليني فى تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية: «سانشيز يسجل الكثير من الأهداف لكن مركزه ليس المهاجم الصريح، هو يلعب في وسط الملعب بشكل أكبر لكنه صاحب إمكانيات كبيرة، دائمًا يحب القتال وتحقيق أفضل نتيجة للنادي».

وأضاف: «عند وجود مثل هذا اللاعب في الفريق فهذا يظهر مدى رغبتنا في التطور، أعتقد أن معظم اللاعبين يحاولون الإبقاء عليه»

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وسجل سانشيز 23 هدفاً في37 مباراة خاضها مع الجانرز، هذا الموسم ويأتي اللاعب التشيلي ثانيًا فى ترتيب جدول هدافين الدوري خلف روميلو لوكاكو صاحب الـ24

ويتبقى عام واحد على نهاية عقد اللاعب (28 عاماً)، وربطت تقارير بين إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد، أو مانشستر سيتي، أو عدة فرق أوروبية أخرى.