ديلي آلي لا يستبعد الرحيل عن توتنهام

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أكد ديلي ألي لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، أنه لا يستبعد الرحيل عن فريقه، في حالة إذا كان ذلك أفضل قرار له في الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت من قبل، أن هناك العديد من الأندية تسعى إلى التعاقد مع اللاعب أبرزهم نادي بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال اللاعب لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية اليوم الأربعاء:"لا يمكنك أبدًا أن تقول ما الذي سيحدث في المستقبل، لا أحد يعلم، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث".

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وأضاف النجم الإنجليزي: "إنه أمر مهم لي أن أستمتع برحلتي، سواء في حالة استمراري مع توتنهام لبقية مسيرتي أو في يوم ما رحلت وكان ذلك القرار الصحيح بالنسبة لي".

وأختتم: "لطالما فكرت حول ما سيحدث وما سيخرج أفضل ما لدي، إن بقيت، أو اضطررت للرحيل، من المهم أن أكون مستمتعا ولا أقلق كثيرًا حول طريقة سير الأمور".