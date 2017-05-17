عاجل || المالية : الإثنين القادم موعد صرف مرتبات شهر مايو للموظفين وصرف مبلغ يتراوح من 715 إلى 1320 جنيهاً للفئة التالية

سمر العشري

خاطبت وزارة المالية اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو، جميع الإدارات والهيئات التابعة للقطاع الحكومي، بصرف مرتبات شهر مايو الجاري يوم الإثنين القادم الموافق 22 من نفس الشهر، لكافة العاملين بأجهزة الدولة من مختلف القطاعات بما فيها المحول من البنوك.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 39 لعام 2017، لتعلن عن تقديم موعد صرف مرتبات أشهر “مايو ويونيو ويوليو” من العام الجاري، وذلك نظرا لاقتراب شهر رمضان، وختام السنة المالية الحالية 2016-2017، والتي تنتهي يوم 30 يونيو، حيث حدد الكتاب الدوري مواعيد صرف المرتبات على النحو التالي:

مرتب شهر مايو يتم صرفه يوم 22 من نفس الشهر.

مرتب شهر يونيو يتم صرفه يوم 20 من نفس الشهر.

مرتب شهر يوليو يتم صرفه يوم 20 من نفس الشهر.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، وبأثر رجعي من شهر يوليو 2016، مع مرتب شهر مايو الجاري، حيث سيتم صرف مبلغ يتراوح من 715 جنيها إلى 1320 جنيها، مع مرتب الشهر الجاري يوم الإثنين القادم لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads