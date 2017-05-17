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بوتين مازحا: لافروف لم يطلعنا على الأسرار الأمريكية

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بوتين مازحا: لافروف لم يطلعنا على الأسرار الأمريكية بوتين مازحا: لافروف لم يطلعنا على الأسرار الأمريكية

مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو – (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مازحا أنه سيعاقب وزير الخارجية سيرجي لافروف لأنه لم يطلعه على المعلومات السرية، التي حصل عليها من الرئيس الأمريكي دونالد .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني في سوتشي اليوم الأربعاء، قال بوتين خلاله:" سنضطر لتوجيه ملاحظة للافروف، لأنه لم يطلعني ولم يطلع الأجهزة الأمنية الروسية المختصة على هذه الأسرار ".

وأضاف مازحا: "هذا تصرف سيء للغاية من جانبه".

يُذكر أن وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء زيارة الأخير لواشنطن الأسبوع الماضي على أسرار استخباراتية حساسة .فيما نفى مستشار الأمن القومي لترامب هذه الأنباء.

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