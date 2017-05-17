الفريق محمود حجازي يلتقي "حفتر" في ليبيا

القاهرة- (مصراوي):

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، الأربعاء، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وقال بيان صادر عن الجيش الليبي، حصل مصراوي على نسخة منه، إن حجازي وصل مطار "بنينا" بمدينة بنغازي الليبية برفقة وفد رفيع المستوى ظهر اليوم للقاء "حفتر".

وأوضح البيان، أن اللقاء ناقش الجهود المشتركة لمحاربة الارهاب في المنطقة وكيفية تطويرها.

وأضاف البيان، أن اللقاء تطرق لتفاصيل آخر اجتماع بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وبواسطة "إماراتية - مصرية" اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، على مكافحة الإرهاب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد لقاءها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل أسبوعين.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا منذ سقوط القذافي أسفر عن حكومتين وبرلمانيين وجماعات قبلية مسلحة متنافسة ومتناحرة في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا.