أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تسيبراس يسعى لاسترداد أموال يونانية مجمدة في سويسرا

Google+ Print
تسيبراس يسعى لاسترداد أموال يونانية مجمدة في سويسرا تسيبراس يسعى لاسترداد أموال يونانية مجمدة في سويسرا

مصراوي Masrawy

أليكسيس تسيبراس

برن - (د ب أ):

 

يسعى رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، لإسترداد ملايين الأموال اليونانية المجمدة في سويسرا.

وتبلغ هذه الأموال أكثر من 30 مليون فرنك سويسري (5ر27 مليون يورو) كانت قد جمدت في سويسرا على خلفية إحدى فضائح الفساد اليونانية.

وأكد المتحدث باسم الرئيسة السويسرية دوريس لويتهارد، اليوم الأربعاء، في برن أن رئيس الوزراء اليوناني خاطب الرئيسة السويسرية بهذا الشأن على هامش قمة "طريق الحرير الجديد" في بكين.

وأمر الإدعاء العام السويسري بتجميد هذه الأموال عام 2012 ،وذلك على خلفية وصول رشاوي مالية لمسؤولين وسياسيين يونانيين عبر حسابات بنكية في سويسرا، لتخليص صفقات شراء صواريخ مضادة للطائرات وغواصات أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين.

وأدين وزير دفاع يوناني سابق على خلفية هذه الفضيحة، وتم إعادة أربعة ملايين فرانك سويسري لليونان عام 2014.

وتقدر الهيئات الضريبية في اليونان حجم التهرب الضريبي في هذه الفضيحة بـ 20 مليون فرانك سويسري على الأقل.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر