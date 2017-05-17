تسيبراس يسعى لاسترداد أموال يونانية مجمدة في سويسرا

برن - (د ب أ):

يسعى رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، لإسترداد ملايين الأموال اليونانية المجمدة في سويسرا.

وتبلغ هذه الأموال أكثر من 30 مليون فرنك سويسري (5ر27 مليون يورو) كانت قد جمدت في سويسرا على خلفية إحدى فضائح الفساد اليونانية.

وأكد المتحدث باسم الرئيسة السويسرية دوريس لويتهارد، اليوم الأربعاء، في برن أن رئيس الوزراء اليوناني خاطب الرئيسة السويسرية بهذا الشأن على هامش قمة "طريق الحرير الجديد" في بكين.

وأمر الإدعاء العام السويسري بتجميد هذه الأموال عام 2012 ،وذلك على خلفية وصول رشاوي مالية لمسؤولين وسياسيين يونانيين عبر حسابات بنكية في سويسرا، لتخليص صفقات شراء صواريخ مضادة للطائرات وغواصات أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين.

وأدين وزير دفاع يوناني سابق على خلفية هذه الفضيحة، وتم إعادة أربعة ملايين فرانك سويسري لليونان عام 2014.

وتقدر الهيئات الضريبية في اليونان حجم التهرب الضريبي في هذه الفضيحة بـ 20 مليون فرانك سويسري على الأقل.