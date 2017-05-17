​بالصور.. محافظ بورسعيد: نستهدف إزالة التعديات على 1740 فدانًا من أملاك الدولة.. "صور"

بورسعيد - طارق​​ الرفاعي:

شنت محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجنوب المحافظة.

بدأت الحملة التي شارك فيها قيادات مديرية الأمن ولفيف من قيادات الجيش الثاني الميداني والقيادات التنفيذية، ورئيس حى الجنوب بإزالة التعديات بقرية الكاب جنوب المحافظة، وجرى إزالة 42 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة من إجمالي 122 حالة.

من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، إنهم سخروا كل إمكانات الأجهزة التنفيذية والأمنية والقوات المسلحة لإزالة التعديات خلال المهلة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ جرى تدشين لقاءات تنسيقية يومية صباحًا ومساءً، لمتابعة سير العمل وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة قبل وبعد انطلاق الحملات فضلًا عن المتابعة لحظة بلحظة من قبل غرفة عمليات المحافظة.

وأكد "الغضبان" أن الحملات تأتي بمشاركة جميع جهات الولاية التي تتبعها الأراضي المتعدي عليها، مشيرًا إلى تسليم الأراضي عقب الإزالة لهذه الجهات مع إنذار المتعدين وتشديد الرقابة لعدم عودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أنهم يعتزمون التعديات بالجنوب والشرق، بحملات مكبرة مشتركة تنطلق برئاسته ومدعمة بقوات تأمين من القوات المسلحة والداخلية، ومن بينها إزالة 1740 فدان بمنطقة سهل الطينة موزعة على 6 مناطق بقري ٥ و٦ ومصرف بالوظة والجسر الواقي لترعة السلام، وفي الجنوب تبدأ الحملات من قرية أم خلف مرورًا بالتعديات على طول المجرى الملاحي وقرى الكاب الجديدة والقديمة، لتنفيذ كل قرارات الإزالة والحصر على أرض الواقع للتعديات المقامة مؤخرًا وإزالتها.