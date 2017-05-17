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إحالة 56 موظفًا بوحدة محلية في بني سويف للتحقيق

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إحالة 56 موظفًا بوحدة محلية في بني سويف للتحقيق إحالة 56 موظفًا بوحدة محلية في بني سويف للتحقيق

مصراوي Masrawy

الدكتور جلال عبد الكريم

بني سويف - أحمد كامل:

أحال الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، اليوم الأربعاء، 56 موظفًا للتحقيق بالشؤون القانونية، لتركهم العمل وعدم تواجدهم أثناء زيارته المفاجئة برفقة التفتيش المالي والإداري.

وفاجأ رئيس مركز ومدينة سمسطا يرافقه التفتيش المالي والإداري عددًا من المصالح الحكومية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، بناءً على تعليمات المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، بضرورة التواجد المستمر والميداني بين المواطنين.

وكشفت الزيارة عن تغيب 14 موظفًا بالديوان العام للوحدة المحلية والمجالس القروية، بالإضافة إلى تغيب 42 موظفًا من العاملين بالإدارة الصحية لمركز سمسطا وعدد من الوحدات الصحية بالقرى التابعة للمركز، لتركهم العمل جميعًا دون إذن في أوقات العمل الرسمية، فجرى إحالتهم جميعًا للتحقيق بالشئون القانونية

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