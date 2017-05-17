أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وكيل "تعليم دمياط": نرفض تعجيز الطلاب ونحقق في امتحان "الهندسة"

Google+ Print
وكيل "تعليم دمياط": نرفض تعجيز الطلاب ونحقق في امتحان "الهندسة" وكيل "تعليم دمياط": نرفض تعجيز الطلاب ونحقق في امتحان "الهندسة"

مصراوي Masrawy

السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تلقى الكثير من الشكاوى بشأن إحدى فقرات مادة الهندسة في امتحان الصف الثالث الإعدادي، اليوم الأربعاء، ووجه بتصحيح عينة عشوائية من السؤالين الأول والخامس.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إنه حال وجود تأكيد لشكوى بعض أولياء الأمور، سيجري توزيع درجة الفقرة على باقي الأسئلة، موضحًا أن المديرية والإدارات التعليمية العشر تتعامل بشفافية مع الطلاب، وتابع: "هدفنا الأول والأخير هو مصلحة الطالب والتأكد من وصول محتوي المنهج المقرر علي السنة الدراسية الطلاب".

واستطرد "سويلم": "نرفض خلق أي تعجيزات أو تعقيدات لأبنائنا، بل نأمل أن يكون التعليم نواة لهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع يتصفون بالقدرة على الابتكار".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر