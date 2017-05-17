وكيل "تعليم دمياط": نرفض تعجيز الطلاب ونحقق في امتحان "الهندسة"

دمياط – محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تلقى الكثير من الشكاوى بشأن إحدى فقرات مادة الهندسة في امتحان الصف الثالث الإعدادي، اليوم الأربعاء، ووجه بتصحيح عينة عشوائية من السؤالين الأول والخامس.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إنه حال وجود تأكيد لشكوى بعض أولياء الأمور، سيجري توزيع درجة الفقرة على باقي الأسئلة، موضحًا أن المديرية والإدارات التعليمية العشر تتعامل بشفافية مع الطلاب، وتابع: "هدفنا الأول والأخير هو مصلحة الطالب والتأكد من وصول محتوي المنهج المقرر علي السنة الدراسية الطلاب".

واستطرد "سويلم": "نرفض خلق أي تعجيزات أو تعقيدات لأبنائنا، بل نأمل أن يكون التعليم نواة لهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع يتصفون بالقدرة على الابتكار".