استبعاد 3 رؤساء لجان بـ«الإعدادية» في البحيرة وإحالتهم للشئون القانونية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اكتشاف 3 مخالفات لرؤساء لجان لديهم أبناء فى المرحلة الإعدادية ويشتركون فى أعمال الامتحانات، مما يعتبر من موانع الدرجة الأولى، مخالفين بذلك قانون التعليم رقم 81 لسنة 2016.

وهم: الأستاذ محمد إبراهيم بدارن رئيس لجنة مدرسة محلة بشر الإعدادية بإدارة شبراخيت، ويؤدي نجله مصطفى الامتحان بالشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين برقم جلوس 65360، والأستاذ عبد السلام محمد شرف رئيس لجنة مدرسة على حافظ بإدارة شبراخيت، وتؤدي نجلته "آية" امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة يوسف كمال الإعدادية برقم جلوس 68882، والأستاذ محمود مرسي موصلي رئيس لجنة مدرسة جميل عزيز الإعدادية بإدارة شبراخيت التعليمية، ويؤدي ابن شقيقه "محمد" امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة شبراخيت الإعدادية برقم جلوس 56315.

شاهد أيضا

وعليه تم استبعادهم من رئاسة اللجان، وتحويلهم للشئون القانونية لتحقيق وتطبيق القرارات المنظمة لهذا الشأن.