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صور| إزالة 42 حالة تعد على أملاك الدولة ببورسعيد

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تمكنت الأجهزة المختصة ببورسعيد من إزالة 42 حالة تعدي على أملاك الدولة ، اليوم الأربعاء، في حملات شاركت قوات من الجيش والشرطة في تأمينها.

وبدأت الحملة بإزالة التعديات بقرية الكاب جنوب المحافظة، وتمت إزالة 42 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة من إجمالي 122 حالة.

واجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والأمنية للتنسيق قبل انطلاق حملات موسعة لاستعادة أملاك الدولة وإخلاء التعديات من الأراضى التى تملكها الدولة وذلك بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى.

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