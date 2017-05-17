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صور| تسكن في عشة على حافة ترعة.. الفقر يخطف نور عين «حسنية»

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قلة الحيلة والفقر سلبا نور إحدى عينيها والأخرى مهددة بالمصير نفسه.. هذا هو حال حسنية السيد، التي تعيش في عشة على حافة ترعة البلينا جنوب سوهاج تفتقر لكافة مقومات الحياة.

بالدموع الذي يلمع في بياض عنيها استقبلتها العجوز، التي قاربت على السبعين من عمرها، وقالت «أجمع الأسلاك الكهربائية القديمة وأبيع ما بداخلها من نحاس ليوفر لي جنيهات معدودة لا تكفيني حتى لجلب الطعام».

وأضافت حسنية السيد «ليس لدي أبناء سوى فاطمة نجلتي هي من تقوم برعايتي لكنها هي الأخرى لا تملك أي أموال، وزوجي متوفي من فترة كبيرة وأعاني من مشكلات صحية عديدة، أهمها عملية جراحية في العين اليسري»، مؤكدة أن قلة الحيلة والفقر تسببا لها في سلب نور عينها والثانية مهددة بالمصير نفسه وأنه ليس لديها أي أموال للعلاج.

وتابعت سيدة البلينا «قدمي كسرت منذ فترة قريبة وأحبو على الأرض لكي أجمع الأسلاك الكهربائية القديمة وأبيع ما بداخلها من نحاس لكي أكل وأشرب فقط ومعاش لا يساوي ثمن 3 كيلو لحمة التي لا أذوقها إلا في الأعياد، فجميع ما لدي من مال أنفقه على علاج عيني وبعض الأمراض الأخرى مطالبة بعلاجها علي نفقة الدولة وتوفير سكن لها إن أمكن».

«أنا مؤمنة كل الإيمان بقضاء الله تعالى.. لا الفقر يستطيع إذلال النفوس القوية ولا الثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنيئة ومن رضي بأمر الله وقضائه أغناه عن السؤال لعباد الله"، هكذا خرجت الحكمة من فم "حسنية" بقلب راض بقضاء الله.

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بؤس الأم نال من عزيمة الابنة فاطمة، التي أوضحت أن والدتها تعاني من سعال مزمن وهي لا تقوى على أي عمل سوى تجميع الأسلاك وبيعها للعلاج.

وأضافت الابنة :«ليس لدي أي مال كي أساعدها فجميعنا نحتاج من ينظر لنا بعطف ويوفر لنا ثمن العلاج فوالدتي قد تتوفى في أي وقت بسبب أنها منسية ضمن منسيين كثر في الدولة»،  متسائلة هل نجد من يحنو علينا ويقدم لنا أي مساعدات؟.

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