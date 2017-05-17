أزمة موازنة حماية المستهلك بالبرلمان.. ونائبة: «الوزير بيقولي أجيب منين»

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كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن حجم الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الجهاز تلقى أكثر من 38 ألف شكوى، تم حل 83% منها، مضيفا "لا بد من مساعدة الدولة للجهاز، حتى يتمكن من القيام بدوره".

وجاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء مناقشة موازنة جهاز حماية المستهلك، موضحًا أن وزارة المالية تتعامل مع جهاز حماية المستهلك بطريقة "وضبوا أموركم"، على حسب وصفه، قائلا "الجهاز كان طفل وأصبح شاب يافع، لدينا أهداف محددة، وفى مقدمتها تطبيق منظومة حماية المستهلك، ونأمل سرعة إصدار قانون الجهاز من مجلس النواب".

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدعم الجهاز بموازنة العام المالى الجديد 2017\2018، قائلا "ليس لدينا الموارد الكافية لتحقيق الهدف المنشود من الجهاز، وتليفزيون الحكومة بيطلب مننا فلوس للإعلانات واحنا معندناش".

وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك، هو أهم ركيزة لتحقيق مفاهيم ومضمون المادة 27 من الدستور والتى تتحدث عن أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

وشهد الاجتماع خلافا بين المسؤولين فى جهاز حماية المستهلك، ووزارة التخطيط، بسبب رؤية الأولى فى أن الموازنة غير مناسبة معهم، فى حين اختلف الثانى فى أن المسؤولين فى جهاز حماية المستهلك لا يتناقشون معهم فى أى زيادات ويقتصر مطالبهم على نماذج دولية.

وقالت النائبه ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، أن إشكالية الخلاف بين المسؤولين وبعضهم فى الوزارات قائمة بشكل مثير للتساؤل، ووصل الأمر للوزراء وبعضهم البعض، مؤكدة على أن رؤية الخلاف بين المسؤولين وبعضهم البعض، ستكون سببًا فى ضياع أى رؤى إيجابية نحن فى حاجة إليها خلال الفترة المقبلة قائلا:" الخلاف ده ملخبطنى أنا شخصيا والدنيا مش هتمشى كدا خالص".

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ووجهت النائبة حديثها لرئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب بقوله: "أنا بسمع كتير عن الجهاز.. بس مش شايفة شغل على أرض الواقع"، متسائلة: "أين أنت من هذه الأوضاع التى تمر بها البلاد.. وارتفاع الأسعار اللى الناس بتنكوى بيه؟".

وواصلت حديثها: "قابلت وزير التموين إمبارح بشأن أسعار اللحوم اللى ارتفعت وكان رده (أجيب منين والدنيا بايظة)"، متابعه:" الأسعار زادت بشكل كبير وإحنا داخلين على شهر رمضان.. أين جهاز حماية المستهلك من الأمر".

واستشهدت الشيخ بواقعة حدثت معها أثناء شرائها ملابس خاصة بها من منطقة وسط البلد قائلة: "كنت باشترى ملابس من منطقة وسط البلد وبعد ما انتهيت لقيت البائع بيدينى بيان أٍسعار قولت له أنا عايزة فاتورة رد عليا "دى اللى عندى".

فى السياق ذاته قالت الشيخ: "قلت له أنا عضو مجلس نواب وعايزة فاتورة قالى: "لو حتى من رئاسة الجمهورية مفيش غير بيان أسعار ومش هديكى فاتورة"، مؤكدة أنا تابعت الأمر مع جهاز حماية المستهلك ولم ينقذها من الأمر إلا بعد قرابة الساعة أرسل لها عسكرى من أٌقرب قسم شرطه قائلة: "بعد ما زهقت مرضتشى أشترى الملابس وسبيتها ومشيت".

وأكدت الشيخ أمنيتها فى ضرورة أن يفعل جهاز حناية المستهلك ورؤيته بكل محافظات مصر قائلة: "الأمر ده حصل معايا كعضو مجلس النواب ما بالكم بباقى الناس والسرقة اللى بيتعرضوا لها".