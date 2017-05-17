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وكيل اللجنة الاقتصادية: لا نرى تطويرًا في وزارة التموين بل منافذ فساد

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وكيل اللجنة الاقتصادية: لا نرى تطويرًا في وزارة التموين بل منافذ فساد وكيل اللجنة الاقتصادية: لا نرى تطويرًا في وزارة التموين بل منافذ فساد

التحرير

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شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدلا حول موازنة وزارة بعد مطالبات ممثل الوزارة بتخصيص مبلغ 18 مليون جنيه لشراء سيارات لزوم القيام بحملات رقابية لمفتشي وزارة التموين.

وقال ممثل وزارة التخطيط إن هناك قرارًا من رئيس الوزراء بوقف شراء أي سيارات للوزارات ترشيدا للإنفاق.

ورد ممثل وزارة التموين قائلا: «الوزارة كانت تمتلك 60 سيارة فقط معظمها مكهنة، ومفتشو التموين يؤدون عملهم مستخدمين وسائل خاصة، مما ساعد على انتشار الفساد».

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وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، بتقديم تصور من الوزارة بتطوير القطاعات الموجودة بها، ومن بينها الرقابة التموينية مشددا على أن اللجنة لن توافق على موازنة التموين إلا بعد إرسال تصور لتطوير الوزارة، قائلا: «بصراحه أنا لا أرى تطوير ولكن أرى عناصر ومنافذ فساد».

وأضاف أنه في حالة تقديم خطة تطوير من الوزارة للجنة سيتم النظر في مطالبات تعديل الموازنة والعمل على دعمها، مؤكدا ضرورة التغلب على إشكاليات أوجه الفساد.

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التحرير

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