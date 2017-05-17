نائب ينتقد «الصحة» لاستبعاد المستشفيات الجامعية ومراكز الأبحاث من الموازنة

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كشف النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، عن تخصيص ٩ مليارات جنيه للموازنات الخاصة بالمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية في موازنة السنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨.

وأضاف هلالي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، الاربعاء، برئاسة النائب محمد العماري، أن تقديرات موازنة وزارة الصحة للعام المالى، 2017/ 2018، اتضح فيها استبعاد موازنات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثة، لافتا إلى أنه تم إدراجها ضمن تقديرات موازنة وزارة التعليم العالي.

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كان النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، قد كشف في بداية الاجتماع أن الموازنة العامة التي تم تقديرها لوزارة الصحة في الموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، لا تمثل الاستحقاقات الدستورية بل مشابهة لاستحقاقات موازنة 2016/ 2017.

ورد ممثل وزارة المالية بأن الموازنة العامة لوزارة الصحة الخاصة بالعام المالي الحالي، تم اعتمادها وفقا لناتج 2016/ 2017، وهي 54 مليار جنيه، وأنها وفقا لهذا الناتج أصبحت 3.1% من الناتج المحلي.