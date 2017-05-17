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رئيس اللجنة الاقتصادية: وزير التموين لن يرضى بمخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية

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رئيس اللجنة الاقتصادية: وزير التموين لن يرضى بمخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس اللجنة الاقتصادية: وزير التموين لن يرضى بمخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية

التحرير

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شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الأربعاء، اعتراضات واسعة على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة ، إضافة إلى خطته في إسناد الأراضي لرجال الأعمال.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، فى أثناء مناقشة مقترح موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن تشكيل مجلس إدارة هذا الجهاز مخالف للقانون والدستور، حيث يسيطر عليه كتلة تصويتية معظمها من الغرف التجارية، وهو أمر يؤثر على التصويت في أي إجراء يتم اتخاذه من قبله.

ولفت الشريف إلى أن الجهاز اتخذ عدة قرارات متعلقة بحق الانتفاع بتوزيع الأراضي على بعض رجال الأعمال، منها أراضٍ في طنطا وصل سعر المتر بها لـ29 جنيها، وفي دمنهور بـ40 جنيها، موضحًا أن هذه الرؤية لا بد أن يتم استعراضها أمام النواب ومعرفة حقائق الأراضي، التي يتم توزيعها بأسعار ضعيفة.

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وأوضح أن هذا الجهاز به مخالفات واسعة، ولا بد من وضع رؤية للتغلب على هذه المخالفات، قائلا: «هذه المخالفات وضحناها للجميع منذ أكثر من عام ونصف ولا حديث بشأنها».

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن وزير التموين علي مصيلحي، لن يرضى بهذه المخالفات، وسيتم عرضها عليه في اجتماع اللجنة يوم الإثنين المقبل.

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التحرير

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