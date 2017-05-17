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رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة
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الأربعاء 17 مايو 2017 09:45 مساءً
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"
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الأربعاء 17 مايو 2017 09:45 مساءً
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران
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الأربعاء 17 مايو 2017 09:44 مساءً
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية
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الأربعاء 17 مايو 2017 09:42 مساءً
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر
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الأربعاء 17 مايو 2017 09:37 مساءً
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة"
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الأربعاء 17 مايو 2017 09:37 مساءً
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر
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الأربعاء 17 مايو 2017 09:29 مساءً
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو
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الأربعاء 17 مايو 2017 09:27 مساءً
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا
-
الأربعاء 17 مايو 2017 09:27 مساءً
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات
-
الأربعاء 17 مايو 2017 09:27 مساءً
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السفيرة عزيزة - حلقة الأربعاء 17-5-2017 مع الفنانة " هالة صدقي " وحلقة خاصة عن أهل النوبة
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DMC
الأربعاء 17 مايو 2017 07:16 مساءً
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