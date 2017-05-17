«الدولار بـ4 جنيه» و«تحسن الاستثمار».. 5 وعود لطارق عامر لم تتحقق

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في ظل ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، يطمئن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، المواطنين ولا يزال بوعوده لهم بانتهاء الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلد، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز وعوده للمواطن والتي لم تتحقق حتى الآن.

1- انتهاء أزمة النقد الأجنبي

وعد طارق عامر من خلال مؤتمر صحفي، مؤخرًا، باستقرار أسعار السلع، وإعادتها مثل سابق عهدها، لافتًا إلى أن الأوضاع تحسنت كثيرًا في مصر، وصرّح بأنه ليس هناك مشكلة في النقد الأجنبي، إضافة إلى دخول 8 مليارات دولار مباشرة إلى البنك المركزي بعد تعويم الجنيه، إلى جانب جذب الاقتصاد المصري 45 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الماضية.

2- الدولار أحسن الفترة المقبلة

بعد أن وجّه عامر تحيته للشعب المصري واصفاً إياهم بـ"البطل الحقيقي" لتحمله صعاب زياة الأسعار، قال في لقاء تليفزيوني، عام 2016، مع قناة "الحياة" إنه كان يهدف إلى وصول الاحتياطي إلى 25 مليارًا إلا أنه وصل قبل نهاية 2015 إلى 23، وأضاف: "مش هقول أي رقم تاني عشان ميتمسكش عليا، والناس تهاجمني، وإحنا بنبذل مجهود كبير، لكن الزيادة الصعبة في سعر الدولار ونعمل على إعادة استقرار السعر، والمفروض الفترة المقبلة يبقى أحسن"، وأكد أنه بعد بذل الجهود تم القضاء على السوق السوداء بسوق صرف الدولار.

3- وعد بتحسن الاستثمار

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قال عامر في الحوار المشار إليه، إن قدرات مصر في الاستثمار عادت لمعدلاتها بعد إجراءات تصحيح المسار، واستطرد قائلاً: "وجود سعرين للدولار كان قافل على قدرة جذب الاستثمار، وهو مجالنا الوحيد للتنمية وخلق فرص عمل.. ونبذل أقصى جهد لتحقيق ما يريده المواطنون، ونتعامل مع المسؤولية على قدر بصيرتنا، احتياجاتنا كبيرة، لكننا بنحاول نكبر في الاحتياطي ومستمرين في تعلية مستوى الاحتياطي النقدي من أجل ترسيخ القوة المالية من النقد الأجنبي للدولة المصرية".

4- انخفاض الدولار

صرّح عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية له بأحد البرامج التليفزيونية بأنه من خلال اجتماع اللجنة مع طارق عامر أوضح الأخير الإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض سعر الدولار في الـ6 شهور القادمة.

5- الدولار بـ4 جنيه

أثار عامر الجدل بعد حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، وأكد من خلاله تقوية البورصة المصرية، وجعلها أقوى الأسواق المالية على مستوى العالم، سينخفض سعر الدولار إلى 4 جنيهات.