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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانيرئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني (2)رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني (2)

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني (3)رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني (3)

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني (4)رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني (4)

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني (5)رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني (5)

الدقهلية- رامي القناوي:

تفقد الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات الجامعة.

واطلع رئيس الجامعة على سير الامتحانات بكلية الطب، يرافقة الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عطية، وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب.

واطمأن "القناوي" على انتظام اللجان وهدوئها وتوفير جميع التسهيلات لتهيئة المناخ للطلاب لإجراء الامتحانات في سهولة ويسر، ومتابعة أي مشكلات تطرأ أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالقواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق الإجراءات بكل حسم لكل من تسول له نفسه تسهيل الغش، مشيرًا إلى أهمية التيسير على الطلاب ذوى الحالات المرضية، وعقد اللجان الخاصة لتمكينهم من آداء الامتحانات.

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