"صحة الدقهلية" تتسلم 12 حضّانة و3 أجهزة تنفس

الدقهلية - رامي القناوي:

تسلمت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، 12 حضانة أطفال، و3 أجهزة تنفس صناعي، جرى توزيعهم على المستشفيات التابعة للمديرية على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الأجهزة تساهم في رفع مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحي بالدقي.

وتوجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالشكر إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نانيس عادل، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون المستشفيات، لدعمهم الدائم والمستمر لمستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بالأجهزة الطبية الحديثة.