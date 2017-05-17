أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط مدرسين اثنين بتهمة الانتماء لـ"الإخوان" في الوادي الجديد

Google+ Print
ضبط مدرسين اثنين بتهمة الانتماء لـ"الإخوان" في الوادي الجديد ضبط مدرسين اثنين بتهمة الانتماء لـ"الإخوان" في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

لواء أحمد عبد الغفار مدير امن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مدرسين اثنين بمديرية التربية والتعليم، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، بضبط معلمين من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة الخارجة، هما "ج.إ"، 52 سنة مدرس، و"أ.ع" 37 سنة مدرس بمديرية التربية والتعليم، مقيمان بمدينة الخارجة بتهمة الانتماء لجماعات محظورة.

حُرر بالواقعة المحضران رقمي "1222، 1293" إداري مركز شرطة الخارجة، وجرى إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر