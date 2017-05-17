ضبط مدرسين اثنين بتهمة الانتماء لـ"الإخوان" في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مدرسين اثنين بمديرية التربية والتعليم، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، بضبط معلمين من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة الخارجة، هما "ج.إ"، 52 سنة مدرس، و"أ.ع" 37 سنة مدرس بمديرية التربية والتعليم، مقيمان بمدينة الخارجة بتهمة الانتماء لجماعات محظورة.

حُرر بالواقعة المحضران رقمي "1222، 1293" إداري مركز شرطة الخارجة، وجرى إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.