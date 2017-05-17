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صور| محافظ المنيا يبحث مع السفير اليوناني الفرص الاستثمارية المتاحة

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بحث محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، اليوم الأربعاء، مع السفير اليوناني ميشيل دياميسيس، دعم العلاقات المشتركة وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون ، بحضور اثاناسيوس ماكراندريو الوزير المفوض للشئون الاقتصادية والتجارية.

أكد المحافظ، خلال استقباله السفير، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين واليونان، حيث شهدت العلاقات خلال الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا في كافة القطاعات، مشددا على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين ،كما قدم المحافظ عرضًا حول الفرص الاستثمارية بالمحافظة والمناطق الصناعية المتاح بها الاستثمار.

وأشاد السفير اليوناني بتطور العلاقات بين مصر واليونان ، وأعرب عن أمنياته في حضور الكشف الأثري الكبير الذي تم الإعلان عنه في قرية تونة الجبل بمركز ملوي جنوب المحافظة، السبوع الماضي.

 

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