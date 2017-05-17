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صور| استرداد 21 فدانا من أراضي الدولة المنهوبة بالشرقية

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إسلام عبدالخالق

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، عن استرداد 21.5 فدانا من أراضي أملاك الدولة المنهوبة، التي تم الاستيلاء عليها من قبل مواطنين لاستغلالها لمصلحتهم الشخصية بدون وجه حق أو سند قانوني بمركز بلبيس والحسينية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة المنهوبة؛ لاستغلالها للصالح العام بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

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تمكنت حملات مكبرة بمراكز بلبيس والحسينية و، بالاشتراك مع قوات من الجيش والشرطة، وبحضور فخري عبدالعزيز، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، باستعادة أملاك الدولة قبل نهاية مايو الجاري، من استرداد 6.5 فدان بنطاق مركز ومدينة بلبيس، و15 فدان أرض أملاك دولة بناحية "الصالحية" التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية.

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