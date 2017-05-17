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محافظ القاهرة: تقدمنا بمقترح تشريعي لإيقاف هدم الفيلات

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محافظ القاهرة: تقدمنا بمقترح تشريعي لإيقاف هدم الفيلات محافظ القاهرة: تقدمنا بمقترح تشريعي لإيقاف هدم الفيلات

التحرير

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أكد محافظ القاهرة الدكتور عاطف عبد الحميد، أنه تم وقف البناء لفترة محددة محل الفيلات التي لها تراث لحين سن التشريعات، لافتا إلى أنه إذا أراد المجتمع مواجهة هذه الظاهرة لابد من مواجهتها بالتشريعات القانونية، مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترح تشريعي ومازال قيد المناقشة.

وأضاف عبد الحميد، خلال اللقاء المفتوح بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه على المواطنين التحري عن العقارات التي يريدون حجز وحدات سكنية بها، لأن هناك عقارات مخالفة، موضحا أن الانفلات الأمني الذي مرت به البلاد بعد الثورة كان سببا في تعدى البعض على أراضي الدولة.

وكانت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، قد عقدت لقاء مفتوحا، اليوم، الأربعاء، مع محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، بحضور نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة، بعنوان "محافظة القاهرة.. الحاضر والمستقبل".

شارك فى اللقاء، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتى رئيس لجنة النشاط، ومحمد شبانة، أمين الصندوق بالنقابة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة

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التحرير

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