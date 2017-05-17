السيسي وملك الأردن يتفقان على دعم الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا ثنائيًا، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، حيث اتفقا الجانبان على ضرورة العمل لدفع الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف، بحسب ما أذاعته قناة "إكسترا نيوز".

وشدد الزعيمان على ضرورة استثمار زخم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعودة عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.

من جانبه أعرب "السيسي"، عن تقديرة لمواقف الأردن الثابتة والدور المهم لها خلال رئاستها القمة العربية لتحقيق مصالح العرب، بينما أكد العاهل الأردني حرصة الحفاظ على مستوى التشاور مع مصر لمواجهة التحديات المتشركة.