وكيل اللجنة الاقتصادية يطالب بزيادة موازنة «حماية المستهلك»

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قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصاية بمجلس النواب، إن موازنة جهاز حماية المستهلك بها أرقام هزيله للغاية ولابد من إعادة النظر بها، قائلا: «أنا هستشهد بمثل قديم، اطبخي يا جارية كلف ياسيدي»، مؤكدًا أن موازنة جهاز حماية المستهلك في قمة الاستغراب ومتواضعة للغاية.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الأربعاء، أن موازنة جهاز حماية المستهلك لا تقارن من حيث ضعفها بموازنات أجهزة أخرى، موضحا أن «في أجهزة تانية بتاخد مرتبات وملهاش شغل غير وضع البرفانات».

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ولفت الشريف إلى أن مطلب زيادة ميزانية جهاز حماية المستهلك يمس الأمن القومي المصري، مطالبا المسؤلين في وزارة التخطيط والمالية بإعادة النظر في موازنة الجهاز.