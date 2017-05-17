نائب يطالب بقسم لعلاج الإدمان بالمستشفيات الحكومية

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طالب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بتخصيص قسم لعلاج الإدمان، بالمستشفيات الحكومية على مستوي الجمهورية، نظرًا لوجود العديد من المتعاطين يتمنون العلاج من المخدرات، ويجب على الدولة بمساعدتهم من أجل التعافي من الإدمان.

وقال وطني، اليوم، الأربعاء، إن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطي المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدي على آبائهم، موضحا أنه تعتبر هذه النسبة عالية للغاية وتشكل خطرا كبيرا على المجتمع المصري.

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وأشار إلى أن هؤلاء المتعاطين أدمنوا لا إراديا حيث بدأ الأمر بهدف التجربة وتلبية حاجاتهم وتحول إلى عادة وأصبحوا مدمنين دون قصد، موضحا أن نسبة التعاطي في مصر وصلت لأضعاف المعدلات العالمية، وأن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه في العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات في عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

ولفت إلى أن الدراما التليفزيونية عامل رئيسي في انتشار الإدمان في الآونة الأخيرة حيث قدمت خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من 9500 مشهد يجسد عملية التعاطي في صورة خاطئة بعد إطلاق حملات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأخطار المخدرات.