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السجيني: جلسة استماع بالبرلمان بشأن أزمة القمامة في 25 مايو

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السجيني: جلسة استماع بالبرلمان بشأن أزمة القمامة في 25 مايو السجيني: جلسة استماع بالبرلمان بشأن أزمة القمامة في 25 مايو

التحرير

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أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد جلسة استماع موسعة يوم الخميس 25 مايو الجاري للتشاور حول حل جذري لأزمة القمامة والمخلفات الصلبة في .

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، الأربعاء، أن الجلسة ستضم وزراء حالين وسابقين ومحافظين حالين وسابقين وبعض الخبراء في مجال جمع وتدوير القمامة والمخلفات من أجل القضاء وبصفة نهائية عن مخاطر هذا الملف.

وقال إن الهدف من الاجتماع إعادة هيكلة ملف القمامة وتدوير المخلفات والمقترحات المقدمة في هذا الشأن، والعمل على توحيد المسئولية والتبعية، والتوازن المالي وآليات التمويل لهذا الأمر والعمل على الوصول وبدقة للاحتياجات التشريعية لهذا الملف وقياس الآداء وتقديم الخدمة.

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وأضاف أن اللجنة عقدت على مدار الدورين السابق والحالي من عمر المجلس 17 اجتماعا لهذا الأمر، وأن هذا الاجتماع سيكون حاسما لأنه يضم خبراء ووزراء ومحافظين وإعلاميين ورؤساء أحزاب بالإضافة إلى النواب.

وأشار إلى أن جلسة لاستماع خلال هذا الاجتماع ستكون على غرار ما تم في جلسة استماع قانون الإدارة المحلية لإيجاد حل جذري للمشكلة ولهذا الملف. 

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التحرير

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