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فيديو| التموين تعلن موعد افتتاح معارض «أهلا رمضان»

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فيديو| التموين تعلن موعد افتتاح معارض «أهلا رمضان» فيديو| التموين تعلن موعد افتتاح معارض «أهلا رمضان»

التحرير

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نفى ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة والتجارة الداخلية، ما تردد حول زيادة السلع التموينية قبل بداية شهر رمضان، مؤكدًا أنها ستصرف لحاملي البطاقات بدون استثناء.

وأعلن «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، اليوم الأربعاء، عن افتتاح معارض «أهلا رمضان» في كافة محافظات بداية من غد الخميس، بنحو 120 معرض على مستوى الجمهورية، حتى يوم 26 مايو المقبل، وفتح معرض «سوبر ماركت»، في أرض المعارض يوم 22 وحتى 26 مايو من نفس الشهر.

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وأكد أن سعر كيلو السكر في هذه المعارض 9 جنيهات، وكيلو الدواجن المجمدة بـ30 جنيها.

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التحرير

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