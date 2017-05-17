فيديو| التموين تعلن موعد افتتاح معارض «أهلا رمضان»

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نفى ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد حول زيادة أسعار السلع التموينية قبل بداية شهر رمضان، مؤكدًا أنها ستصرف لحاملي البطاقات بدون استثناء.

وأعلن «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، اليوم الأربعاء، عن افتتاح معارض «أهلا رمضان» في كافة محافظات مصر بداية من غد الخميس، بنحو 120 معرض على مستوى الجمهورية، حتى يوم 26 مايو المقبل، وفتح معرض «سوبر ماركت»، في أرض المعارض يوم 22 وحتى 26 مايو من نفس الشهر.

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وأكد أن سعر كيلو السكر في هذه المعارض 9 جنيهات، وكيلو الدواجن المجمدة بـ30 جنيها.